Москва, , 13:01 — REGNUM Российские машиностроители занимают рынке, на которых раньше их не было. Об этом 15 октября сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Мы постепенно занимаем рынки, где раньше наших машиностроителей не было вовсе. Во многом это результат импортозамещения, государственной поддержки НИОКРов и стимулирования спроса на новейшее оборудование», — сказал он.

По его словам, за пять лет правительство направило более 7 млрд рублей на развитие станкоинструментальных предприятий. Благодаря этому, объём производства вырос в полтора раза.