15 октября 2020 | Время чтения 2 мин

Игорь Галактионов, , 13:24 — REGNUM Ключевые нефтяные бенчмарки 14 октября продолжили рост на фоне потепления сентимента, а также сильной статистики по запасам нефти от API. Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+ с 1 января начнут смягчать сокращение добычи, как и планировалось ранее. Министр заявил, что участники сделки смотрят на рыночную ситуацию с оптимизмом и верят, что смогут постепенно наращивать производство.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящий момент страны ОПЕК+ сокращают добычу на 7,7 млн б/с. С января 2021 года этот объем будет уменьшен до 5,7 млн б/с. По данным отчета ОПЕК, опубликованного 13 октября, в сентябре исполнение сделки странами ОПЕК составило 104%. По данным источников Reuters, страны из не-ОПЕК исполняли сделку на 97%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду заявило, что мировые запасы нефти уверенно сокращаются, но вторая волна COVID-19 может замедлить эту тенденцию в I полугодии 2021 г. Также агентство указывает на угрозу для рыночного баланса со стороны роста поставок из Ливии, где добыча к концу года может вырасти в два раза с текущих уровней до 700 000 б/с.

По оценке агентства, при условии исполнения сделки ОПЕК+ на 100% на протяжении всего 2021 года на рынке будет наблюдаться дефицит.

Статистика от Американского института нефти (API) оказалась позитивной для рынка. По данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,4 млн баррелей по сравнению с прогнозами более умеренного снижения на 2,8 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 2,2 млн баррелей. Запасы бензина упали на 1,5 млн баррелей (прогноз — 1,6 млн), запасы дистиллятов снизились на 3,9 млн баррелей (прогноз — 2,1 млн). Импорт нефти вырос на 23 000 б/с.

Добыча нефти Павел Редин (с) ИА Красная Весна

В целом на рынке складывается несколько противоречивая ситуация. Ключевые аналитические агентства понижают прогнозы по спросу на ближайшие кварталы и продолжают отмечать высокие риски, в то время как краткосрочные статистические данные указывают на стабильный спрос. В частности, речь идет о статистике по импорту из Китая и запасам нефти в США. Высокий уровень исполнения сделки со стороны участников ОПЕК+ также способствует оптимизму.

В результате фьючерсы на Brent продолжают удерживаться в верхней части торгового диапазона $39−43,5 за баррель. Краткосрочный взгляд на динамику котировок нейтральный. Сегодня в фокусе внимания может быть официальная статистика по запасам нефти в США от EIA. Стоит отметить, что данные будут искажены за счет перебоев с добычей и переработкой в Мексиканском заливе из-за урагана Дельта. Тем не менее они могут оказывать влияние на внутридневной сентимент.