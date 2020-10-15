15 октября 2020 | Время чтения 5 мин

В России стартовал второй этап программы туристического кешбэка за поездки по стране. Она должна помочь и индустрии, и интересу к путешествиям по родной стране, и даже платежной системе «Мир». На первом этапе региональные эксперты и участники рынка хвалили государство за идею, но указывали на целый ряд существенных недостатков. Часть из них теперь исправлены.

ИА REGNUM, , 13:19 — REGNUM 15 октября в России стартовал второй этап программы кэшбэка за туры по стране. Покупать путёвки нужно до 5 декабря, а путешествовать — до 10 января. Обязательным условием участия в программе по-прежнему является использование карты «Мир». Вместе с тем больше не ограничивается минимальная стоимость поездок, за которые возвращается часть средств. Минимальная продолжительность поездки составляет теперь две ночи, а не четыре, а максимальный возврат за поездку увеличен до 20 тысяч рублей.

К отпуску готовы! Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Программа туристического кешбэка, по замыслу властей, должна, с одной стороны, поддержать отрасль (как средства размещения, так и туроператоров), с другой — стимулировать путешествия граждан по стране и удешевить такие поездки. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что главный отраслевой закон будет существенно изменен, и развитие внутреннего туризма станет в нем основным акцентом. Кроме того, программа кешбэка призвана помочь в продвижении платежной системы «Мир».

Первый этап программы проводился в августе 2020 года. Участники рынка, политики и эксперты в целом сошлись в оценках: идея хорошая, но программа нуждается в корректировках.

Так, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предлагал зафиксировать цены на туры, участвующие в программе, и разрешить повышать их не более чем на размер инфляции. В противном случае некоторые недобросовестные участники рынка могут поднимать цены накануне появления кешбэк-«скидок». Также Миронов выразил недоумение, почему одним из обязательных условий является 100-процентная предоплата тура, ведь далеко не всем гражданам страны это по карману.

Член Российского союза туриндустрии Владимир Гетман предлагал продлить время, предусмотренное для путешествий со скидками, сразу до лета 2021 года, чтобы у граждан было больше выбора и возможность планировать на более долгий срок. Кроме того, эксперт считает необходимым помочь небольшим операторам, у многих из которых есть свои интересные программы, но нет ресурсов на их продвижение. Наконец, необходимо расширить время продажи туров, потому что две недели — это слишком мало, отметил Гетман. К этой рекомендации власти прислушались. Новая версия программы, по мнению эксперта, значительно лучше.

Южное побережье Крыма Дарья Антонова © ИА REGNUM

Путешественники из Приморского края тоже предлагали оставлять больше времени для выбора тура. А директор бурятского туристического агентства «Жассо Тур» Светлана Цыбикдоржиева призывала власти активнее рассказывать о том, как работает программа, потому что разобраться с первого раза удалось не всем потенциальным покупателям.

Глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в свою очередь предлагал посмотреть на плюсы программы: кешбэк фактически означает снижение цен для клиентов, и это действительно стимулирует спрос.

Поддержали программу и в «туристических» регионах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выражал уверенность, что она поможет поддержать спрос не только в осеннем сезоне, но и до конца года. В правительстве Ставропольского края отмечали рост интереса к курортам Кавказских Минеральных Вод, не сомневаясь, что это связано и с программой кешбэка. Власти Камчатского края сообщали, что места в гостиницах и базах отдыха расписаны на месяцы вперед — опять-таки в том числе благодаря программе.

О росте спроса рапортовали и из других регионов, к примеру, из Тюмени. Глава области Александр Моор предлагал не удивляться присутствию Тюмени в списке лидеров по уровню востребованности кешбэк-поездок, напоминал о существовании в окрестностях Тюмени древнего подземного моря, предлагал активнее развивать термальный туризм и профессионально подойти к «выжиманию лимонада из лимонов».

Позитивно относятся в регионах и к продолжению программы. Власти Хакасии уже рассказали о продлении на своем официальном сайте. Напомнили о нем и в министерстве экономического развития Новосибирской области. Сотрудники ведомства предполагают, что на данном этапе вырастет популярность кратких поездок на выходные (условия программы теперь это позволяют).

Власти Алтайского края, рассказав о программе, сообщили жителям, какие именно местные курорты в ней участвуют и как найти их предложения. Глава петербургского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев отметил, что программа кешбэка окажет существенную поддержку отрасли, а гостям из других городов упростит возможность посетить Петербург.

Медный Всадник. Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Эпидемия коронавируса в известном смысле стимулировала развитие внутреннего туризма. Вероятно, в условиях открытых границ и направлений спрос, даже с учетом кешбэка, был бы ниже. Но одновременно с этим эпидемия и ограничивает эффект — особенно в эти дни, когда число новых зараженных достигло исторических «высот», а в регионах, не закрывая экономику полностью, вводят все больше ограничений и проверок.

Вследствие этого у потенциальных путешественников нет полной уверенности, можно ли будет, скажем, через неделю ехать в тот или иной регион. Или, как минимум, будет ли эта поездка приятной — с учетом ограничений. Руководители Ростуризма призывают граждан «учитывать обстановку в регионах», а туроператоров — идти навстречу клиентам, к примеру, переносить даты поездок.

Но никаких гарантий тем не менее нет ‑ и это стимулирует рост спроса уже даже не на внутрироссийский, а на внутрирегиональный туризм, а также покупку туров непосредственно накануне поездки. Стабильности туристической отрасли это, конечно, не прибавляет — но это всё же гораздо лучше, чем ничего.