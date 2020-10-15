Москва, , 12:57 — REGNUM Ситуация в российских школах в плане нераспространения коронавируса остаётся стабильной. Об этом 15 октября сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

"Школы работают нормально», — заявила Попова.

При этом опасения о том, что школьники будут заражаться и передавать коронавирус взрослым, не подтвердились.

«Взрослые от детей заражаются крайне редко», — заявила Попова.