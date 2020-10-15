Москва, , 12:37 — REGNUM Оценки по восстановлению реальных располагаемых доходов были значительно улучшены. Об этом 15 октября заявил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«По реальным располагаемым доходам населения, оценка этого года тоже улучшена на полпроцентных пункта», — заявил Решетников.

Пока ситуация остаётся непростой. Цифры по бедности за второй квартал это подтверждают. Однако уже в в следующем году реальные располагаемые доходы полностью должны отыграть потери: прогнозируется рост в 3% и далее на уровне 2,4−2,5%