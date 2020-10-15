Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM Годовая инфляция в Ленинградской области в сентябре снизилась до 3,1%, что ниже, чем в СЗФО и в среднем по России. Об этом 15 октября телеканалу ЛенТв24 заявил управляющий отделением «Ленинградское» Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Григорьев.

По его словам, такому показателю помогли аграрии, которые смогли увеличить производство молока и мяса, благодаря чему цены на эти продукты снизились.

«И это несмотря на падение курса рубля и удорожание некоторых импортных товаров», — отметил он.

Добавим, по данным Петростата, в сентябре 2020 года в Ленинградской области плодоовощная продукция подешевела на 7,8%, в том числе картофель — на 20,7, морковь — на 19,9, капуста белокочанная — на 19,1, виноград — на 13,6, яблоки — на 13,5, свёкла — на 11,6, лук репчатый — на 11,4, при этом бананы подорожали на 5,7, груши — на 4,0, апельсины — на 3,8%.

Снижение цен отмечалось на пшено — 3,8%, соль — 2,9, шампанское отечественное — 2,7, рыбу живую и охлажденную — 2,0, молоко пастеризованное — 1,6, куры охлажденные и мороженые, свинину (кроме бескостного мяса), баранину (кроме бескостного мяса), горох и фасоль — 1,2%. Рост цен отмечался на сахар — 6,5%, рыбу мороженую неразделанную — 2,7, рис — 2,6, печенье — 2,4, кетчуп — 2,3, масло оливковое — 2,0, хлебобулочные изделия из пшеничной муки I сорта — 1,0%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах сентября 2020 года составила 4912,29 руб. в расчете на месяц, что на 2,9% ниже, чем в августе 2020 года.

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