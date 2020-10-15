Москва, , 12:36 — REGNUM Угроза коронавируса в России усилилась. Об этом 15 октября сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По её слова, на данный момент научное и медицинское сообщество знают о коронавирусе намного больше чем раньше.

«Сегодня мы умеем лечить, мы знаем, как разворачивать койки. Вирус респираторный. Вирус осенью усиливается. Мы ожидали этого», — сказала Попова.

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