Москва, , 12:29 — REGNUM В сентябре 2020 года инфляция ускорилась незначительно и связано это в основном с уверенным восстановлением спроса в экономике. Об этом 15 октября заявил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Удалось сохранить макроэкономическую стабильность. Инфляция в сентябре составила 3,7% в годовом измерении — это, конечно, чуть выше предыдущих месяцев. Но небольшое ускорение инфляции, которое мы сейчас наблюдаем, связано в первую очередь с восстановлением спроса», — заявил Решетников.

«Важно, что весеннее ослабление рубля не трансформировалось у нас в рост цен», — добавил он.