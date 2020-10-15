Москва, , 12:31 — REGNUM В России разработан алгоритм действий, который позволит работать предприятиям, исключив распространение коронавируса. Об этом 15 октября сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Эти меры позволят не закрывать предприятия и отрасли, как это было весной 2020 года.

«У нас есть алгоритмы действий, чтобы предприятие работало, а сотрудники не заболевали, для всех отраслей. Летом мы провели оздоровительную кампанию без каких-то проблем. Мы имеем навыки организовать производственный и рабочий процесс, который защитит людей от заболевания, а экономку от негативных последствий», — сказала Попова.

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