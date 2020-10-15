Оренбург, , 12:26 — REGNUM Для выполнения плана Оренбургской области необходимо до конца 2020 года ввести в почти 500 тыс. квадратных метров жилья в новостройках. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое, за девять месяцев в эксплуатацию ввели 581,1 тыс. квадратных метров жилья.

В многоквартирных домах сдали 268,2 тыс. квадратных метров, в индивидуальных — 312,9 тыс. квадратных метров. По состоянию на 1 октября на территории региона числится 273 строящихся многоквартирных дома общей площадью 1, 237 млн квадратных метров.

Напомним, перед Оренбуржье стоит задача — в 2020 году сдать 1,103 млн квадратных метра нового жилья.

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