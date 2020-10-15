Тбилиси, , 12:22 — REGNUM Объем денежных переводов, поступивших в Грузию из других стран в сентябре, составил $192,7 млн, что на 28,7% больше, чем за тот же месяц в прошлом году. Об этом говорится в отчете Национального банка Грузии, опубликованном 15 октября на сайте организации.

По данным Нацбанка, больше всего денежных средств в сентябре пришло в Грузию из России — $35,1 млн, или 18% от общего объема. Далее идут Италия, из которой прислали $29,1 млн и США с показателем $22,6 млн.

Стоит отметить, что заметный рост объемов денежных переводов в Грузию был зафиксирован в июле (22,1%) и в августе (25,8%). Ранее глава Нацбанка Коба Гвенетадзе предположил, что это связано с тем, что из-за пандемии границы у многих стран закрыты, из-за чего деньги стало невозможно передать со знакомыми, которые едут в Грузию.