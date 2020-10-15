Новосибирск,
15 октября 2020, 12:14 — REGNUM Цифровизация распространяется на все сферы жизни, а эволюция денег на протяжении веков отражала изменения в экономической жизни, технологиях и поведении субъектов. Такое мнение ИА REGNUM высказала доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Ирина Газизулина, комментируя информацию о возможном появлении «цифрового рубля».
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«Когда-то и бумажные деньги приводили в ужас просвещённых людей. Происходящие процессы проникновения цифровых технологий в финансовую сферу требуют от центральных банков анализа существующих изменений в обществе и соответствующей адаптации, которые движутся сегодня к цифровым платежам. Именно поэтому сегодня центральные банки большинства стран мира уже готовы ввести и цифровой евро, и цифровой рубль, и другие цифровые национальные валюты. Остается только законодательно подкрепить данную готовность, оценив возможные риски от их введения и сформировав инструменты управления этими рисками на первом этапе внедрения. В настоящее время идёт процесс обсуждения данного проекта и публичных консультаций среди специалистов и пользователей.
Положительным моментом в данном процессе можно считать наличие интереса Центрального банка к изменившимся условиям использования платежных инструментов и возможностям, которые предоставляют новые цифровые технологии. И в первую очередь, возможности смягчить последствия каких-то экстремальных явлений, стихийных бедствий или пандемии, когда традиционные платежные средства могут оказаться недоступными. Решение этой задачи может оказаться наиболее важным во всём этом процессе.
Риски введения цифровой валюты лежат в плоскости контроля за оборотом средств в первую очередь, а так же их надёжности — невозможности подделки и несанкционированного доступа».
Ирина Газизулина
Напомним, что ранее Банк России пообещал изучить вопрос о целесообразности выпуска цифрового рубля.