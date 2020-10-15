Новосибирск, , 12:14 — REGNUM Цифровизация распространяется на все сферы жизни, а эволюция денег на протяжении веков отражала изменения в экономической жизни, технологиях и поведении субъектов. Такое мнение ИА REGNUM высказала доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Ирина Газизулина, комментируя информацию о возможном появлении «цифрового рубля».

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«Когда-то и бумажные деньги приводили в ужас просвещённых людей. Происходящие процессы проникновения цифровых технологий в финансовую сферу требуют от центральных банков анализа существующих изменений в обществе и соответствующей адаптации, которые движутся сегодня к цифровым платежам. Именно поэтому сегодня центральные банки большинства стран мира уже готовы ввести и цифровой евро, и цифровой рубль, и другие цифровые национальные валюты. Остается только законодательно подкрепить данную готовность, оценив возможные риски от их введения и сформировав инструменты управления этими рисками на первом этапе внедрения. В настоящее время идёт процесс обсуждения данного проекта и публичных консультаций среди специалистов и пользователей.

Положительным моментом в данном процессе можно считать наличие интереса Центрального банка к изменившимся условиям использования платежных инструментов и возможностям, которые предоставляют новые цифровые технологии. И в первую очередь, возможности смягчить последствия каких-то экстремальных явлений, стихийных бедствий или пандемии, когда традиционные платежные средства могут оказаться недоступными. Решение этой задачи может оказаться наиболее важным во всём этом процессе.

Ирина Газизулина Риски введения цифровой валюты лежат в плоскости контроля за оборотом средств в первую очередь, а так же их надёжности — невозможности подделки и несанкционированного доступа».

Напомним, что ранее Банк России пообещал изучить вопрос о целесообразности выпуска цифрового рубля.