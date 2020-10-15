Москва, , 12:09 — REGNUM В России сохраняется высокий риск необоснованного преследования предпринимателей. Об этом 15 октября заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на съезде организации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Риски необоснованного уголовного преследования остаются высокими. Мы получаем кейсы, которые говорят, что тут много резервов», — сказал Шохин.

Глава РСПП отметил, что всего неделю назад очередной предприниматель был заключен под стражу, хотя дело явно носит корпоративный, хозяйственный спор.

«У нас позиция не изменилась: не использовать арест в делах хозяйственных споров. Но постоянно добавляются новые кейсы, что говорит о том, что тема остаётся на плаву», — заявил Шохин.

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