Москва, , 11:53 — REGNUM Отложенный спрос на новые машины, а также рост цен на них, привели к тому, что в России вырос спрос на подержанные автомобили. Об этом 15 октября сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на представителей дилерских центров по продаже автомобилей с пробегом.

Отмечается, что рост реализации подержанных машин в России наблюдается третий месяц подряд. Так, в сентябре продажи легковых машин на вторичном авторынке России увеличились на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам директора по продажам «Авилон.Автомобили с пробегом» Антона Дёмкина, рост продаж автомобилей с пробегом в России связан с отложенным спросом и дефицитом на новые машины. В этой ситуации вторичный рынок оказывается в выигрыше, поскольку у него нет проблем с поставками на склады и больше товарных возможностей.

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль отметил, что рост спроса на вторичном авторынке России также связан с нестабильным курсом рубля, поскольку не все автолюбители могут себе позволить приобретение нового автомобиля.

«Тенденция последних месяцев показала, что во всех ценовых сегментах наблюдается устойчивый спрос. Конечно, традиционно эконом-сегмент наиболее востребован, по сравнению со средним и премиальным. Совсем скоро ситуация на рынке стабилизируются, и премиальное автомобили будут вновь пользоваться меньшим спросом. Но сейчас все автомобили одинаково востребованы, причин этому две: нехватка ассортимента и нестабильный курс валют», — сообщил Мигаль.

Напомним, по итогам третьего квартала 2020 года реализация новых машин в России снизилась на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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