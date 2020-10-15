Киев, , 11:49 — REGNUM На заседании Рады 20 октября парламентарии могут не проголосовать за проект госбюджета Украины на 2021 г. в первом чтении, как это планировалось ранее, сообщил сегодня, 15 октября, народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Депутат уточнил, что формально дело будет в том, что бюджетный комитет Рады не успеет подготовить финальный текст предложений, но реальная причина — недостаточно голосов в поддержку документа.

Железняк также подтвердил обнародованную сегодня несколькими СМИ информацию, что вместо голосования по бюджету в этот день будет обращение президента Владимира Зеленского к Верховной раде.

ИА REGNUM напоминает, что правительство внесло на рассмотрение Рады «черновой» вариант госбюджета на 2021 год еще в сентябре. Документ заслужил крайне критические оценки парламентариев, и даже в «Слуге народа» заявили, что поданный проект — «отвратительного качества». Ранее предполагалось, что 20 октября Рада проголосует за главный финансовый документ в первом чтении.