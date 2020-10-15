Москва, , 11:37 — REGNUM Развитие частных инвестиций, финансового рынка останется одним из приоритетов государства в ближайшем будущем. Как заявила 14 октября на совещании президента с членами правительства глава Банка России Эльвира Набиуллина, политика Центробанка направлена на создание благоприятных условий для инвестиций.

Что может ускорить развитие частных инвестиций в России? На этот вопрос ИА REGNUM ответил заместитель президента — председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу «БКС Мир инвестиций» Эдвард Голосов.

«Во-первых, нужно продолжать развивать дальше институт ИИС. Ни в коем случае нельзя отменять всех преимуществ по ИИС первого типа, при этом расширить возможности по второму типу. Для стимулирования долгосрочных инвестиций нужно сделать так, чтобы ИИС превратился из инструмента с горизонтом три года в инструмент, который будет интересен для размещения средств на 5−10 лет, но для это необходимо дать дополнительные льготы, чтобы люди начали этим пользоваться», — отметил эксперт.

Вторым шагом он назвал расширение списка инструментов, которые будут доступны неквалифицированным инвесторам, их возможности сейчас ограничены. В частности, предлагается дать возможность «неквалам» приобретать структурные облигации, выпущенные по российскому праву. Эти бумаги интересны, прежде всего, для неквалифицированных инвесторов, поскольку у «квалов» и так большой выбор ценных бумаг, в том числе иностранных.

«И в целом я бы шёл по пути, на котором будет меньше различных ограничений, но при этом как можно больше прозрачности, раскрытия информации. Люди должны учиться разбираться, понимать инструменты и рынок, уметь инвестировать самостоятельно. Это поможет им в долгосрочной перспективе. И это будет реально лучше, чем предоставить им выбор из сильно ограниченного набора инструментов», — резюмировал Голосов.