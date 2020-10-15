Новосибирск, , 11:23 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 6 по 12 октября выросли потребительские цены на автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-98 — на 0,1%. При этом стоимость бензина марки АИ-95 и дизельного топлива остались без изменения. Об этом сообщил Новосибирскстат.

«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,7 до 41,9 рубля за 1 литр, марки АИ-95 от 43,95 до 45,9 рублей, марки АИ-98 от 48,7 до 52,25 рублей, дизельное топливо от 49 до 53,05 рубля за 1 литр», — уточняет региональный орган статистики.

Для сравнения, на соответствующей неделе 2019 года наблюдался рост потребительских цен на бензин марки АИ-98 — на 0,1% и на дизельное топливо — на 0,3%