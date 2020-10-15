Москва, , 11:23 — REGNUM В Москве с января по сентябрь 2020 года продали 1,3 тыс. объектов городской недвижимости. Об этом 15 октября сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Общая сумма, на которую были проданы объекты, составила 4,8 млрд рублей. Это на 4,6% больше показателей 2019 года.

«С начала года на городских торгах было продано 651 нежилое помещение, в том числе 332 машино-места. Сдано в аренду 552 объекта нежилого фонда, из которых 86%, 471 помещение, было арендовано по льготной ставке представителями малого и среднего бизнеса», — рассказал Ефимов.