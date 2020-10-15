Москва, , 11:23 — REGNUM В РФ продолжится падение объемов потребительского кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

«Традиционно в августе многие семьи были вынуждены обратиться за краткосрочными кредитами в преддверии нового учебного и необходимости подготовки детей к школе, — заявила она. — Около 70−80% семей в этом году ощутили дополнительную финансовую нагрузку именно в августе еще и из-за необходимости устроить себе долгожданный отпуск после вынужденной изоляции. И если ранее большинство граждан вынуждены были в такой ситуации брать деньги из отложенных средств, занимать, прибегать к экономии, то в этом году единственным источником для многих оставались заемные средства».

Однако, как пояснила Степанова, в сентябре с нарастанием угрозы второй волны коронавируса и опасением новых ограничительных мер выдачи кредитов наличными сократились. Иными словами, население опасается принимать на себя дополнительные долговые обязательства.

«Падение объемов потребительского кредитования будет продолжаться в связи с текущим усилением ограничений из-за коронавируса, — полагает Степанова. — Рост просрочек по кредитам негативно отразится на потребительском спросе. Также ожидаемо постепенное повышение банковских ставок по краткосрочному потребительскому кредитованию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России в июле 2020 года количество выданных автокредитов восстановилось до докризисного уровня.

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