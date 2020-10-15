Москва, , 11:22 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Mercedes на российском рынке «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 92 автомобиля. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба Росстандарта.

Под отзыв попали машины Mercedes-Benz A-Класс (тип 177), B-Класс (тип 247), CLA (тип 118), произведенные в период с октября по декабрь 2019 года.

«Причина отзыва транспортных средств: подводящий маслопровод турбокомпрессора может быть негерметичен», — говорится в сообщении.

На автомобилях, которые попали под отзыв, будет проверен подводящий маслопровод турбокомпрессора. При необходимости он будет заменен.

Ранее об отзыве в России четырех автомобилей объявила компании Volkswagen. Отзыв произошел из-за дефекта в стеклянной солнечной панели крыши.

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