Москва, , 11:25 — REGNUM Поставки продукции российского агропромышленного комплекса в Китай за девять месяцев 2020 года увеличились на 24,1% в годовом выражении — до $2,8 млрд. Об этом сообщает 15 октября пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

За эти же девять месяцев объём ввезённой в Россию китайской продовольственной продукции уменьшился на 13,3% — до $1,05 млрд.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, за указанный период поставки Китаю подсолнечного масла увеличены до 595,3 тыс. тонн против 243,2 тыс. тонн годом ранее, мяса птицы — до 113,1 тыс. тонн против 26,7 тыс. тонн.

Из Китая в Россию ввозили свежие луковичные (74,6 тыс. тонн), другие овощи (48,9 тыс. тонн), консервированные томаты (47,2 тыс. тонн), морковь, репу, свеклу (40,9 тыс. тонн), однако импорт этой продукции стал меньше.

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