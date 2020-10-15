Уфа, , 11:21 — REGNUM Торговые отношения с Катаром налаживает руководство Башкирии. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба госкомитета республики по внешнеэкономическим связям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 14 октября в регион прибыла делегация Катарско-Российского центра сотрудничества (г. Москва) для установления международных торговых отношений с государством Катар.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова, в республике есть большой потенциал для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Катаром. В настоящий момент на рынок этой страны уже идут поставки машиностроительного оборудования, изделий из металлов, а также продукции химической промышленности, которые произведены в республике.

По словам председателя госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям Маргариты Болычевой, увеличение количества экспортеров и объема несырьевого неэнергетического экспорта является одной из приоритетных задач развития сотрудничества. Поэтому нужно донести до зарубежного рынка информацию о том, что башкирские товары конкурентоспособны и могут экспортироваться.

Сообщается, что по итогам прошлого года внешнеторговый оборот Башкирии с Катаром составил порядка 10,0 тыс. долларов США.

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