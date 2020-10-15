Москва, , 11:01 — REGNUM В Госдуме призывают пересмотреть условия предоставления Россией финансовой помощи другим государствам.

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«Пора в целом пересмотреть условия предоставления Россией финансовой помощи различным странам. Деньги надо давать не просто ради всего хорошего, а только на то, что соответствует нашим национальным интересам, и под определенные гарантии», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР Владимир Жириновский также предлагал прекратить практику финансовой помощи другим странам.

Россия приостанавливает предоставление любой финансовой поддержки Киргизии до стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти, сообщает РБК со ссылкой на источник в Минфине РФ.