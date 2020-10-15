Казань, , 11:02 — REGNUM В Татарии продолжают осуществлять пассажирские перевозки по рекам Волга и Кама в пригородном направлении. Завершить навигацию по Волге запланировали 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба минтранспорта РТ.

До 18 октября будут совершать рейсы из Казани в Свияжск, а также из Чистополя в Красный Яр. До 15 ноября — рейсы из Казани до Печищ и Ташевки. Судоходная компания «Татфлот» 16 ноября совершит финальный рейс из Печищ с прибытием в столицу республики в 06:45 по местному времени.

Пассажирские перевозки в 2020 году в пригородном сообщении на водном транспорте осуществляли два предприятия — АО «Судоходная компания «Татфлот» и ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, теплоход на подводных крыльях «Метеор», перевозящий порядка 100 пассажиров, сломался по пути из Болгара в Казань. Судно под названием «Вячеслав Каргин» сломалось 16 августа из-за поломки гребного колеса.

Читайте также: На Волге сломался теплоход с пассажирами из Татарии