Елабуга, Татария, , 10:54 — REGNUM Моторный завод в Елабуге перешёл в собственность СП «Соллерс Форд». Предполагается, что там будет налажено производство новых двигателей для Ford Transit. Об этом со ссылкой на представителя Фонда развития промышленности (ФРП) Минпромторга сообщают «Ведомости».

По данным источника издания, инвестиции в новый проект будут составлять 627,1 млн рублей. При этом 500 млн рублей будут предоставлены Фондом развития промышленности в качестве заёмных средств. Остальные 127,1 млн рублей в производство будут вложены самой автокомпанией.

Все эти средства должны пойти на закупку производственной линии для цеха механической обработки блока цилиндров. Таким образом, в России может появиться первое производство современных конкурентоспособных дизельных моторов для легкого коммерческого транспорта. Характеристики нового мотора, который будут собирать в Елабуге, в компании не раскрывают.

Напомним, на данный момент фургоны Ford Transit производства «Соллерс Форд» изготавливаются с движками Duratorq производительностью 125−155 л. с, которые импортируются.

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