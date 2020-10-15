Москва, , 10:46 — REGNUM Претензии Минобороны России к разработчику зенитных ракетных комплексов и систем противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны — ПАО «НПО «Алмаз» имени Академика А. А. Расплетина» на сумму более 109 млн рублей арбитраж Москвы начнёт рассматривать 23 ноября 2020 года. Ещё одно заседание по спору на более чем 49 млн рублей назначили на конец декабря, передаёт ИА REGNUM.

Последнее исковое заявление к ПАО поступило 5 октября, а 12 октября дело к производству приняла судья Каленюк. Сумма требований — 109 355 626,33 рубля. Подробности пока не известны.

Это не единственный спор между сторонами. В сентябре министерство обратилось с претензиями на сумму 49 144 290 рублей 20 копеек. Иск рассмотрят 21 декабря.

По данным с сайта ПАО «НПО «Алмаз», оно является предприятием оборонно-промышленного комплекса России, обеспечивая полный цикл по разработке комплексов и перспективных образцов вооружения. Ведёт свою историю с 1947 года.