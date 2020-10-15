Москва, , 10:43 — REGNUM В рейтинге крупнейших по выручке компаний России РБК 500, который публикуется с 2015 года, впервые сменился лидер. Компания «Роснефть» сразу с третьей строки поднялась на первую позицию, потеснив Газпром и «Лукойл».

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Так, по данным аналитиков РБК, «Роснефть за 2019 год заработала свыше 7,78 трлн рублей. Чистая выручка Газпрома составила 7,65 трлн, «Лукойла» —7,4 трлн рублей.

Конъюнктура рынка в 2019 году для Газпрома оказалась хуже, чем для «Роснефти». Экспорт природного газа из России упал в стоимостном выражении на 16%, а экспорт нефти — только на 5,4% (данные Банка России). Сама «Роснефть» в 2019 году нарастила поставки нефти в дальнее зарубежье (за пределы СНГ) на 22,4% в физическом выражении, перекрыв снижение средней цены реализации.

Добавим, что в десятку крупнейших предприятий вошли Сбербанк, РЖД, «Ростех», Х5 Retail Grou», «Сургутнефтегаз», ВТБ, «Магнит» и Росатом.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчётности госкорпорации «Газпром», по итогам первых шести месяцев чистая прибыль компании составила 45,5 млрд рублей, что более чем в 19 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что прибыль, относящаяся к акционерам Газпрома, составила 32,9 млрд рублей, что в 25,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (836,5 млрд рублей).

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