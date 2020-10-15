Москва, , 10:36 — REGNUM Арбитраж Москвы 3 ноября 2020 года приступит к рассмотрению иска краснодарского комбината хлебопродуктов «Тихорецкий» к госкорпорации «ВЭБ.РФ». Компания просит признать свои долги перед федеральным бюджетом в размере более 37 млн рублей безнадежными и списать их. Помимо этого, истец настаивает на прекращении кредитного договора 22-летней давности, передаёт ИА REGNUM.

В основе дела лежит кредитный договор от 2 марта 1998 года. Именно его АО «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» просит признать прекратившимся и обязать госкорпорацию списать «задолженности в размере 37 099 767 рублей 80 копеек, в том числе 4 963 111 рублей 67 копеек основного долга, 4 221 622 рубля 97 копеек процентов за пользование денежными средствами и 27 915 033 рубля 16 копеек штрафных санкций». Помимо этого, истец настаивает на признании долга перед федеральным бюджетом в озвученном размере «безнадежной (нереальной к взысканию)» задолженностью и обязать «ВЭБ.РФ» удалить комбинат из списка должников, размещённого на сайте Минфина России.

Исковое заявление подано в суд в начале сентября 2020 года.

По данным ЕГРЮЛ, комбинат был создан в июне 1993 года. На начало 2020 года в нём работали порядка 300 человек. Предприятие, учрежденное в Тихорецке, специализируется на производстве муки из зерновых культур. Директор АО с июля 2019 года — Евгений Чернецкий.