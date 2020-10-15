Москва, , 10:16 — REGNUM Московские промышленные предприятия увеличили экспорт на 33,5% за три года, сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Он рассказал, что в 2017 году объём промэкспорта составлял 20,6 млрд долларов США, а в 2019 году — 27,5 млрд долларов США, увеличившись на 33,5%.

«Несмотря на нестабильный внешний рынок, экспорт продукции московских производителей в денежном выражении растет уже четвертый год подряд», — сказал Ефимов.

По его словам, за семь месяцев 2020 года объёмы экспорта увеличились на 35% по сравнению с тем же периодом 2019 года, составив 16,4 млрд долларов США.

Всего промышленная продукция из Москвы покупается в 160 странах мира.