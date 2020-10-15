Москва, , 10:13 — REGNUM Компания Kia объявила о старте продаж в России нового кроссовера Kia Sorento четвертого поколения. Об этом сообщается на сайте компании.

Новый Kia Sorento продается по цене от 2 149 900 до 3 149 900 рублей. При этом начальная комплектация Classic оснащается 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 180 л. с. и сочетается с «автоматом», а топовая полноприводная версия Premium+ идёт с дизельным агрегатом на 2,2 л производительностью 199 «лошадей» в паре с роботизированной трансмиссией.

Уже в начальной комплектации кроссовер получит светодиодные фары, систему мультимедиа с восьмидюймовым дисплеем, поддержку технологий Apple CarPlay и Android Auto, водительское сидение с электроприводом, датчики дождя и света, подогрев руля и зеркал заднего вида, а также передних сидений, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, систему мониторинга давления в шинах и систему помощи при старте на подъёме.

Напомним, 2 ноября 2020 года в России начнутся продажи нового полноразмерного рамного внедорожника Kia Mohave.

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