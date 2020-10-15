Кисловодск, Ставропольский край, , 11:30 — REGNUM Новые проекты дополнили перечень мероприятий по комплексному развитию Кисловодска (Ставропольский край) до 2030 года. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте российского правительства.

В числе новых проектов — строительство детского сада, яслей и общеобразовательной школы на 1 тыс. мест, которое планируется завершить в 2020—2021 годах. В разделе перспективных мероприятий появились пункты о строительстве спортивного центра «Предгорье» и федерального центра для национальных сборных команд по гребле на байдарках и каноэ, а также реконструкции санатория «Семицветик».

Кроме того, 15 мероприятий перенесены из раздела запланированных в раздел реализуемых в связи с определением источников их финансирования. Это в том числе строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, реконструкция Кисловодской городской больницы, реставрация зданий Северо-Кавказской филармонии и Нарзанной галереи, ремонт автодороги Минеральные Воды (аэропорт) — Кисловодск. Работы по ним должны завершиться в 2024 году.

Напомним, перечень мероприятий по комплексному развитию Кисловодска, рассчитанных до 2030 года, был утвержден правительством в 2016 году, после чего неоднократно менялся. Последняя версия документа содержит 97 пунктов, подразумевающих строительство и реконструкцию социальных учреждений, развитие инфраструктуры для активного отдыха и туризма, модернизацию коммунальной инфраструктуры, благоустройство городского пространства, реставрацию памятников культуры. Общий объем федерального финансирования на эти цели составит более 8 млрд рублей.