Ростов-на-Дону, , 10:07 — REGNUM В Ростовской области с начала 2020 года 35 многодетных семей были обеспечены транспортом. На покупку микроавтобусов из региональной казны было направлено почти 52 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

Напомним, что рассчитывать на транспорт могут малоимущие многодетные семьи, проживающие в Ростовской области не менее пяти лет и воспитывающие восемь и более детей. Такой вид поддержки был возобновлён на Дону с января 2020 года.

В Ростовской области в 2011 году насчитывалось 21 тыс. многодетных семей. В настоящее время таких семей стало вдвое больше.