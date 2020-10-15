Москва, , 10:06 — REGNUM В среду, 14 октября, нефть вышла из фазы консолидации и с «новыми силами рванула на север», заметно прибавив в весе и закрывшись вблизи дневных максимумов. Сегодня с утра Brent демонстрирует небольшой «медвежий уклон», но пока удерживается над уровнем 43 доллара за баррель, что может говорить о готовности цен к продолжению подъема после паузы. Об этом сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

По его словам, международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе указало на устойчивое сокращение мировых запасов, хотя эту тенденцию в первой половине следующего года может нарушить вторая волна эпидемии коронавируса. Также в агентстве подчеркнули, что угрозу для баланса представляет прежде всего увеличение добычи в Ливии. В целом отчет МЭА оказал нейтральное воздействие на рынок, не вдохновив покупателей, но и не подорвав возобновившееся укрепление цен, отметил эксперт.

Тем временем, добавил он, отчет API оказал поддержку нефтяным фьючерсам, обрисовав довольно неплохую картину запасов в США перед сегодняшним официальным релизом. Статистика института показала, что на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 5,4 млн баррелей против прогноза снижения на 2,8 млн. Запасы бензина и дистиллятов при этом снизились на 1,5 млн баррелей и 3,9 млн баррелей соответственно. Если данные минэнерго США отразят аналогичную картину, позитивный сентимент на рынке сохранится до конца дня, если, конечно, обойдется без потрясений на других фронтах, отметил он.

Дадашев добавил, что с технической точки зрения в краткосрочной перспективе Brent предстоит подтвердить недавний пробой уровня 43 доллара за баррель и в идеале превратить зону 43,55 долларов в поддержку. При таком сценарии можно будет говорить о продолжении текущего подъема.