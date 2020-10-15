Красноярск, , 10:13 — REGNUM Правительство Красноярского края 15 октября внесло в Законодательное собрание региона проект бюджета на 2021 год. Об этом сообщает региональный портал Newslab.ru.

По словам краевого министра финансов Владимира Бахаря, в документе, состоящем из 3270 листов, правительство сумело сохранить все социальные обязательства перед жителями и заложить достаточно средств для исполнения национальных проектов, что в сложившихся обстоятельствах было непросто.

В проекте бюджета на 2021 год заложены доход края в размере 259,2 миллиарда рублей, расход в размере 273,8 миллиарда и плановый дефицит в размере 14,6 миллиарда.

Первое чтение краевого законопроекта о бюджете запланировано в региональном парламенте на 19 ноября, а 26 ноября должны пройти публичные слушания. Принятие бюджета планируется не позднее первой декады декабря.

«Несмотря на пандемию коронавируса, мы приняли решение провести публичные слушания… Это очень важная площадка, на неё мы привлечём экспертов по экономическим и финансовым вопросам, а также представителей муниципальных образований Красноярского края. Они могут подать очень важные предложения от территорий», — приводит портал слова председателя комитета по бюджету и экономической политике Законодательного собрания Владимира Чащина.

Теперь с представленным документом начнут работать комитеты парламента, Счётная палата, экспертно-правовое управление и прокуратура Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, члены Законодательного собрания Красноярского края 9 октября, на первом заседании нового парламентского сезона, утвердили изменения в региональный бюджет на 2020 год с дефицитом 26,6 млрд рублей.

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