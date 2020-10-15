Вашингтон, , 10:01 — REGNUM В настоящее время в Соединённых Штатах отмечен рост по целому ряду показателей, которые подтверждают быстрое восстановление пострадавшей от пандемии коронавируса экономики страны. Об этом в эфире телеканала CNBC заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

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Так, один из таких показателей — быстрый рост числа поступающих заявок на открытие нового бизнеса, зафиксированный в стране. Также, по словам Кадлоу, имеет место бум на рынке жилья и в сфере обрабатывающей промышленности, а также резко вырос спрос на автомобили.

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Глава совета отметил, что статистика, которую готовят американские власти, «ясно свидетельствует» о том, что экономика выходит из спада «по V-образной траектории», пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным экспертов, экономика Соединённых Штатов с учётом долгосрочных последствий потеряет из-за пандемии коронавируса более $16 трлн. Это примерно 90% от годового ВВП США. В соответствии с этим прогнозом, для средней американской семьи из четырёх человек потери составят почти $200 тыс., и примерно половину этой суммы составят выпадающие из-за рецессии доходы.