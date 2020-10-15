Москва, 15 октября 2020, 10:00 — REGNUM России стоит дождаться результатов эксперимента по внедрению цифровых денег, который проходит в других странах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист объяснил, что по сравнению с обычными безналичными деньгами цифровой рубль будет отличаться более высоким уровнем защиты личных данных.
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