Москва, , 10:00 — REGNUM России стоит дождаться результатов эксперимента по внедрению цифровых денег, который проходит в других странах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

«Китай, Южная Корея, Швеция начали первыми работать с цифровыми деньгами. Цифровые деньги данных стран полностью контролируются центральными банками, — сказал экономист. — Китай активно внедряет цифровые деньги в экономику страны, они много лет подготавливали почту для цифровых денег за счет развитых технологий и средств безналичного платежа. Россия еще не готова технологически, и ЦБ пока стоит дождаться результатов эксперимента в этих странах. Надо понимать, что процесс перехода не может быть одномоментным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист объяснил, что по сравнению с обычными безналичными деньгами цифровой рубль будет отличаться более высоким уровнем защиты личных данных.

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