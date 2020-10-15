Москва, , 09:55 — REGNUM По сравнению с обычными безналичными деньгами, цифровой рубль будет отличаться более высоким уровнем защиты личных данных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

«Цифровой рубль будет доступен в условиях отсутствия интернета, а безналичными деньгами на счетах не воспользоваться без подключения к интернету, что делает использование цифрового рубля его более удобным и гибким, — пояснил экономист. — Второй момент это возможность оперативного использования финансовой инфраструктуры в малонаселенных и труднодоступных территориях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев объяснил, почему в Банке России задумались о внедрении цифрового рубля.

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