Москва, , 09:57 — REGNUM Минпромторг России прорабатывает возможность поставки российских электрокаров Zetta в Индию, Пакистан, Иорданию, Египет и Германию. Об этом 15 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Инновационность проекта и высокая конкурентоспособность продукта позволяют с оптимизмом смотреть на его экспортные возможности», — сообщили в Минпромторге.

Отмечается, что на данный момент завершается сертификация электрокаров Zetta. Первые серийные модели уже выпущены и сейчас «отрабатываются технологии серийной сборки».

Напомним, проект Zetta получил поддержку Минпромторга в 2017—2018 годах в виде субсидий в размере 285 млн рублей. Данная сумма пошла на научные исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Кроме того, компания был одобрен льготный кредит от Фонда развития моногородов на сумму 49,5 млн рублей.

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