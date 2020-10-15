Тбилиси, , 09:55 — REGNUM В сентябре Грузию посетили 50 449 иностранцев, что на 93,6% меньше, чем за тот же месяц в прошлом году. Об этом говорится в отчете, опубликованном пресс-службой Национальной администрацией туризма.

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По данным ведомства, чаще всего приезжали из Турции. Оттуда прибыли 18 540, или 37% от общего количества. 88% иностранцев в сентябре приехали на территорию Грузии на автомобилях, 10% прилетели на самолетах, а остальные 2% — на поездах или морским транспортом.

Напомним, что Грузия была одной из первых стран, которая закрыла границу из-за пандемии коронавируса. Весной члены правительства Грузии обещали начать пускать в страну иностранных туристов с 1 июля. В итоге границу открыли с 1 августа и только для жителей нескольких стран, где относительно благополучная эпидемиологическая ситуация.

Это пагубно сказалось на туристическом бизнесе. Многие, поверив, что будет большое количество туристов, взяли кредиты, чтобы открыться к сезону, но вложения не оправдались. Большинство иностранцев, прибывающих в Грузию, это дальнобойщики, которые перевозят грузы.