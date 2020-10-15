Москва, 15 октября 2020, 09:50 — REGNUM Цифровой рубль позволит Банку России тратит меньше денег на учет и обслуживание наличных ресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов объяснил, в чем необходимость введения цифрового рубля.
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