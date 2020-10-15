Москва, , 09:50 — REGNUM Цифровой рубль позволит Банку России тратит меньше денег на учет и обслуживание наличных ресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

«Цифровой рубль будет новым средством платежа в дополнение к уже имеющим. Это более удобный, быстрый способ расчета. ЦБ за счет него хочет повысить вовлеченность населения в финансовый рынок, который должен стать доступнее, — сказал экономист. — Но главная особенность в контрольной функции. Цифровые деньги легко будут контролироваться, оборот таких средств платежа легко учесть. Контролировать можно будет не только население и его транзакции, но и бюджетные траты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов объяснил, в чем необходимость введения цифрового рубля.

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