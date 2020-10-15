Якутск, , 09:37 — REGNUM Динамика продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК «АЛРОСА» в последние три месяца показывает тенденцию к увеличению спроса. Общий объём реализации в сентябре составил 336 млн долларов США, в том числе алмазного сырья на 328,2 млн долларов, бриллиантов — на 7,8 млн долларов, сообщил заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

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«По итогам продаж в сентябре мы видим сохранение начавшегося в августе укрепления спроса на алмазы на фоне постепенной нормализации уровня запасов у гранильных компаний и в ритейле», — сказал Агуреев.

За девять месяцев продажи алмазно-бриллиантовой продукции составили 1,580 млрд долларов США, в том числе алмазного сырья — 1,508 млрд, бриллиантов — 71,4 млн долларов.

«Говорить об относительно уверенном восстановлении спроса можно будет только по итогам важнейшего для ювелирного рынка праздничного сезона, приближение которого совпало с усложнением эпидемиологической обстановки в ряде стран», — добавил Евгений Агуреев.

Как сообщало ИА REGNUM, АЛРОСА не приостанавливала добычу алмазов в период пандемии и в результате смогла даже увеличить свою долю в мировом производстве, заявил генеральный директор компании Сергей Иванов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.