Пекин, , 09:11 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi и китайская государственная компания FAW заключили соглашение по созданию компании для совместного производства электромобилей на базе платформы PPE в Китае. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

Audi привезет в Китай платформу Premium Platform Electric (PPE), которая была разработана совместно с Porsche. Также с 2024 года несколько полностью электрических моделей Audi будут выпускаться для китайского рынка на новой платформе СИЗ.

«Это решение подчеркивает стратегическую важность китайского рынка. Таким образом, мы активно продвигаем инновации на местном уровне», — заявил ответственный за бизнес в Китае председатель правления AUDI AG Маркус Дюсманн.

Ранее стало известно, что электрические Audi e-tron и Audi e-tron Sportback 2021 года получат новые «умные» фары Digital Matrix LED (DML), которые могут проецировать анимированные изображения на дорогу.

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