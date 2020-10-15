Уфа, , 09:11 — REGNUM 30,7 млрд рублей предусмотрены на реализацию 50 региональных проектов в текущем году в Башкирии. Об этом 14 октября сообщил руководитель аппарата правительства республики Илшат Тажитдинов на рабочем совещании по вопросам стратегического развития региона, 14 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, из этих средств 19,6 млрд рублей являются средствами федерального бюджета, что больше чем на треть превышает уровень 2019 года. Вообще, по объему федерального финансирования Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе.

Отмечается, что в Башкирии в 2020 году будут сданы 24 новых детских сада, включая четыре совмещенных со школой, две школы, а также 100 ФАПов, пристрой к хирургическому корпусу онкодиспансера, после реконструкции здание Сибайского концертно-театрального объединения, сельские дома культуры.

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что средства федерального бюджета поступающие в Башкирию на реализацию национальных проектов и прочих программ, должны дойти до каждого объекта. И это нужно строго контролировать.

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