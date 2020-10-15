Москва, , 08:51 — REGNUM В сентябре 2020 года в России самой покупаемой моделью сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) на вторичном рынке стала Lada 2121. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В первый месяц осени российские автолюбители купили 9244 подержанных Lada 2121 — на 22% больше, чем в сентябре прошлого года.

На втором месте рейтинга самых покупаемых подержанных SUV разместилась Chevrolet Niva. Её на вторичном рынке приобрели 7919 человек. Здесь прирост продаж к прошлогоднему результату составил 29%. На третьем месте списка Toyota RAV4 — 4919 перепроданных машин.

Пятёрку лидеров замыкают Nissan Qashqai (4337 ед.; +49%) и KIA Sportage (4384 ед.; +46%).

Напомним, по итогам сентября 2020 года самой перепродаваемой маркой авто сегмента LCV (лёгких коммерческих машин) в России стал бренд ГАЗ.

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