Пусан, Южная Корея, , 08:41 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Air Busan возобновляет полёты в китайский Циндао, ранее отменённые из-за пандемии коронавируса, спустя шесть месяцев. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании Korea Airports Corporation.

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Согласно опубликованным данным, рейс по маршруту Пусан — Циндао будет выполняться один раз в неделю c 15 октября.

Известно, что в соответствии с требованиями карантинных органов Кита заполняемость самолёта по данному маршруту составит до 75%.

Напомним, что с 16 сентября южнокорейская авиакомпания T’Way Airlines возобновила полёты по маршруту Инчхон — Ухань.

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