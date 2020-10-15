Пусан, Южная Корея, 15 октября 2020, 08:41 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Air Busan возобновляет полёты в китайский Циндао, ранее отменённые из-за пандемии коронавируса, спустя шесть месяцев. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании Korea Airports Corporation.
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Согласно опубликованным данным, рейс по маршруту Пусан — Циндао будет выполняться один раз в неделю c 15 октября.
Известно, что в соответствии с требованиями карантинных органов Кита заполняемость самолёта по данному маршруту составит до 75%.
Напомним, что с 16 сентября южнокорейская авиакомпания T’Way Airlines возобновила полёты по маршруту Инчхон — Ухань.
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