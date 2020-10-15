Майкоп, , 08:38 — REGNUM Власти Адыгеи призвали руководителей организаций республики перевести максимально возможное количество сотрудников на удаленный режим работы. Такое решение принято оперативным штабом региона по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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"Министерство экономического развития и торговли Адыгеи информирует руководителей организаций о необходимости принятия мер по переводу максимально возможного количества работников на дистанционный режим работы», — сказано в обращении, опубликованном на сайте ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября на заседании регионального оперштаба глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что для уменьшения контактов среди населения организациям будет предложено перевести часть работников на удаленный режим работы.

Отметим, что с конца сентября в Адыгее отмечается ухудшение ситуации с коронавирусом. Накануне, 13 октября, в республике впервые с начала июля за сутки было зарегистрировано более 50 случаев заражения. Всего в регионе, по данным на 10:00 14 октября, выявлено почти 4,7 тыс. носителей инфекции, 39 человек с COVID-19 скончались.