Грозный, , 08:21 — REGNUM Международные полеты вновь открываются из аэропорта Грозного. Первым запустят авиасообщение с Турцией. Уже 20 октября из аэропорта в Грозном вылетит самолет в Стамбул, сообщили в дирекции авиакомпании «Вайнахавиа».

Полеты будет выполнять турецкая авиакомпании Pegasus. К международным авиаперелетам в Турцию уже 25 октября намерена подключиться российская компания «ЮТэйр». Перевозчик также будет перевозить пассажиров в Стамбул.

Еще одно направление планируется открыть с 31 октября. Это будут рейсы из Грозного в турецкую Анталью. Они будут совершаться раз в неделю — по субботам. Их также будет выполнять компания из Турции Pegasus, сообщил директор авиакомпании «Вайнахавиа» Альви Шахгириев.

Как сообщало ИА REGNUM, Чечня стала одним их немногих субъектов РФ, из аэропорта которой разрешены международные перелеты, закрытые ранее из-за угрозы распространения коронавируса.

Читайте также: Из аэропорта Грозного возобновили международные перелеты