Ульяновск, , 08:14 — REGNUM В Ульяновской области отремонтировали мост через реку Сухой Овраг, которая расположена на подъезде к городу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

По данным ведомства, ремонт проходил на 220-м км (слева) подъездной дороги к Ульяновску от трассы М-5 «Урал». Дорожники заменили береговые и промежуточные опоры, заменили балки пролетных строений, уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, устроили систему водоотвода с очистными сооружениями.

Всего в 2020 году по заказу ведомства приведено в нормативное состояние 107 км федеральных автодорог.

Отметим, ранее ульяновские власти отмечали, что в 2021 году в регионе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ульяновске планируют отремонтировать 20 участков дорог протяжённостью 23 км. В 2020 году в регионе доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, в границах Ульяновской агломерации составит 71,7%.