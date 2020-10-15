Москва, , 08:13 — REGNUM По итогам сентября 2020 года самой покупаемой подержанной моделью в России стал Ford Focus. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Ford Focus на вторичном рынке страны купили 13 709 автолюбителей — на 22,3% больше, чем год назад, когда было приобретено 11 213 таких авто.

На втором месте по популярности в прошлом месяце находился Hyundai Solaris с результатом 12 447 реализованных авто. Это на 35,4% больше, чем было перепродано за аналогичный месяц год назад. Тройку лидеров замыкает ещё одна иномарка — KIA Rio. Её в прошлом месяце на вторичном авторынке предпочёл приобрести 12 191 человек, что на 41% больше прошлогоднего уровня перепродаж.

Далее в рейтинге находятся отечественные модели. Так, четвёртое и пятое места занимают соответственно Lada 2114 (+8,5%; 12 112 ед.) и Lada 2190 Granta (9705 ед.; +36%).

Напомним, по итогам сентября нынешнего года средняя стоимость подержанных автомобилей в РФ оказалась равной 602,6 тыс. рублей, что на 0,3% меньше, чем годом ранее.

Читайте также: Обнародован топ-5 самых продаваемых в РФ подержанных дизельных авто