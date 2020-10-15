Магадан, Магаданская область, , 07:02 — REGNUM В Магаданской области на 1 октября добыто 38,5 тонны золота. Горняки увеличили добычу драгметалла на 2,4 тонны по отношению к аналогичному периоду 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Добыча коренного золота составила 22,5 тонн. Лидером по добыче остаётся Тенькинский городской округ, на его счету — 16,1 тонны. Россыпного золота добыто 16 тонн. Больше всех россыпей извлеки из недр старатели Сусуманского района — 6,2 тонны.

Серебра добыто 438,5 тонны.

Несмотря на коронавирусные ограничения, золотопромышленники не меняли планы по уровню добычи драгоценных металлов, в связи подорожанием золота на 25%. В 2020 году поставлен план по добыче золота на уровне 46 тонн.

При этом предприятия Колымы намерены превысить прогнозные показатели, с последующим увеличением добычи драгметалла до 50 тонн в год.

В 2019 году в Магаданской области добыты рекордные 46,3 тонны золота, что соответствует показателям 1979 года. Регион сохранил второе место в России по добыче коренного золота, по добыче самородного золота, как и серебра Колыма остаётся бесспорным лидером.

На территории Магаданской области работают 22 золотодобывающих предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за январь-август 2020 года недропользователи извлекли 16,784 тонны золота, что на 4,1% больше, чем годом ранее.